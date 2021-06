Bechhofen : CDU-Urgestein Alban Pirro gestorben

Bechhofen Der 88-Jährige war nicht nur in Bechhofen über Jahrzehnte eine feste politische Größe.

Ökonomierat Alban Pirro aus Bechhofen ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 88 Jahren. Landwirtschaft und Politik fallen jedem ein, der den Namen Alban Pirro vernimmt. Den CDU-Ortsverein hat er selbst aus der Taufe gehoben und Jahrzehnte hinweg an dessen Spitze gestanden. 50 Jahre hindurch bestimmte der Verstorbene vor allem die Kommunalpolitik in seinem Heimatort, dem früheren Landkreis Zweibrücken und später auch im Landkreis Südwestpfalz und vor allem in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wesentlich mit. Ein CDU-Urgestein, einer mit Ecken und Kanten, einer der den geraden Weg ging und zu seinem Wort stand – sich auch nicht vor den „hohen Herrn“ fürchtete.