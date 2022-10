So wird unser Wetter : Der Oktober beginnt mild

Das Hoch über Mitteleuropa entfernt sich bereits wieder Richtung Balkan und Schwarzes Meer, bekommt aber gegen Wochenmitte Unterstützung durch ein neues, vom Atlantik heranrückendes, Hoch. Es entsteht eine recht stabile Hochdruckzone, welche die atlantischen Störungsfronten nach Skandinavien ablenkt.

Weiterer Trend: Am Wochenende bleibt es abgesehen von Wolkenfeldern, welche die Sonne milchig einhüllen, noch freundlich, trocken und angenehm mild. In der neuen Woche wird es voraussichtlich wieder wechselhafter und die Temperaturen gehen um einige Grad zurück.

Wetterdaten für das Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Dienstag 5 bis 8, Mittwoch 7 bis 10, Donnerstag 6 bis 9, Freitag 4 bis 8. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Dienstag 16 bis 19, Mittwoch 20 bis 23, Donnerstag 16 bis 19, Freitag 16 bis 19. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Dienstag bis Freitag 0 bis 5. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Dienstag bis Freitag 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Dienstag 8 bis 10, Mittwoch 9 bis 10, Donnerstag 8 bis 9, Freitag 8 bis 9. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Dienstag Südwest 2 bis 3, Mittwoch Südwest 4 bis 5, Donnerstag variabel 2 bis 3, Freitag variabel 2 bis 3.