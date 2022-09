So wird unser Wetter : Zwischenspiel mit Polarluft

Ein Tief über dem Nordmeer nimmt Anfang der Woche Kurs auf Mitteleuropa und beschert uns herbstliches Wetter. Neben Regenfällen und Schauern hat es auch kühle Polarluft im Gepäck. Bis Mittwoch wandert das Tief zu den Niederlanden und schwenkt in der zweiten Wochenhälfte Richtung Schweden ab.

Nach kurzer Wetterberuhigung überquert uns voraussichtlich am Wochenende von Westen her eine Warmfront. Zu Beginn des Oktobers könnte sich damit in unserer Region dank dem Einfluss des Azorenhoch wieder freundlicheres und milderes Wetter einstellen.

Weiterer Trend: Am Freitag halten sich Sonne und Wolken bei wenig veränderten Temperaturen etwa die Waage. Schauer bilden die Ausnahme. Am Samstag wird es meistens trübe und es fällt zeitweise leichter Regen und Sprühregen. Dabei bleibt es herbstlich kühl. Am Sonntag dominieren zwar die Wolken, aber es wird spürbar milder. Am Feiertag zeigt sich ab und zu die Sonne und die Temperaturen können bis 20 Grad klettern.