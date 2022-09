Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land : Kein Ende der Arbeiten an Grundschule Dellfeld

Äußerlich ist die grundsanierte Grundschule in Dellfeld fertig. Was fehlt ist die Außenanlage und auch innen sind noch Arbeiten zu verrichten. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken-Land Wie es aussieht, müssen die Schüler noch eine Weile in Ausweichquartieren unterrichtet werden, hieß es im Verbandsgemeinderat.

Klappt es in den Herbstferien mit dem Umzug der Dellfelder Grundschüler ins Gebäude am Dellfelder Hohrech? Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU) nannte jetzt bei der Verbandsgemeinderatssitzung in der Kleinsteinhauser Bürgerhalle diesen möglichen Termin. Allerdings, die Arbeiten insgesamt sind längst noch nicht abgeschlossen, Im Gebäudeinnern wird weiter kräftig gewerkelt. Außen ist die Grundschule bereits top und macht mit der frischen Außenhülle und dem bunten Schriftzug „Grundschule“ einen regelrecht einladenden Eindruck, doch im Innern gibt es noch jede Menge an Arbeit zu verrichten.

Über die gegenwärtige bauliche Entwicklung zeigte sich Bernhard nach eigenem Bekunden „entsetzt“. Er war nach der Rückkehr aus dem Jahresurlaub davon ausgegangen, dass die Rückkehr in die angestammten Klassenzimmer der von Grund auf sanierten Dellfelder Grundschule mit Beginn des neuen Schuljahres nach den Sommerferien klappen würde. Pustekuchen. Dort gibt es noch jede Menge an Arbeit zu verrichten und wie Bernhard in einem ergänzenden Gespräch mit unserer Tageszeitung meinte, könnte es unter Umständen auch mit den Herbstferien vielleicht doch nicht ganz klappen.

In einem kurzen Lichtbildervortrag hatte der Bürgermeister dem Ratsgremium einen Baustelleneindruck vermittelt. Auf die Türen wird im Moment gewartet, die Schreinerarbeiten liefen gegenwärtig auf Hochtouren. Begonnen ist auch noch nicht mit der Außengestaltung. Hier sei der Herbst allerdings eine passende Arbeitszeit, ausgeschrieben und vergeben seien die Arbeiten für die Außengestaltung wohl. Wie bei der Grundschule Contwig gibt es auch in Dellfeld weitere Anmeldungen, so dass eine weitere Klasse gebildet werden musste – und das bei fehlenden Räumlichkeiten. Björn Bernhard: „Die Kinder werden ja in Containern unterrichtet und da standen keine mehr zur Verfügung. Allerdings, Ortsbürgermeister Doris Schindler ist einmal mehr der Verbandsgemeinde helfend zur Seite gesprungen und hat uns im Bürgerhaus weitere Unterkunftsmöglichkeiten gewährt!“ Der Verbandsbürgermeister lobte Doris Schindler in höchsten Tönen, überreichte gar Blumen als sichtbares Zeichen des Dankes und war für das uneingeschränkte Entgegenkommen der Ortsgemeinde und insbesondere von Doris Schindler sichtlich hocherfreut. Die wiederum sah darin eine Selbstverständlichkeit: „Man kann die Kinder doch nicht auf der Straße stehen lassen!“