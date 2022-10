Orientierungsritt des RFV Bundenbacherhöhe : Ver(w)irrt im Märchenwald

Beobachtet von Teamkameradin Alina (im Spiegel), transportierte Nadine Bold mit Jac schnellstmöglich die vorgegebene Menge an „Wasser des Lebens“ in den Messeimer. Foto: Cordula von Waldow

Kleinbundenbach Der Orientierungsritt des RFV Bundenbacherhöhe mit spannenden Aufgaben und schöner Reitstrecke kam durchweg gut an. Ein verrittenes Paar freute sich über eine Trost-Torte.

„Gott, bin ich froh, dass ihr da seid!“ Michelle Kiefer fiel ein Stein vom Herzen, als nach einer langen Pause gleich ein paar Reiterteams kurz hintereinander an der Bundenbacher Reithalle eintrafen. Gerade eben hatte sie einen Pferdetransporter losschicken müssen, um ein Reiterteam zu retten, das sich hoffnungslos verfranzt hatte. „Die sind schon in die falsche Richtung gestartet“, hatten Zuschauer beobachtet und mutmaßten: „Sie haben wohl die Karte falsch herum gehalten.“ Denn auch das neue Team, Michelle Kiefer und Laura Ruff, die erstmals den Traditionsritt um Kleinbundenbach organisiert hatten, drückten den Reitern, wie ihre Vorgängerin Gabi Hahm, vor dem Abritt Karten mit der eingezeichneten Route in die Hand.

„Eine sehr schöne Strecke. Und sie haben wenigstens nach jeder Abzweigung einen Bestätigungshinweis angebracht, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das ist bei anderen Orientierungsritten nicht so“, lobte Martina Lauer. Die Ausbilderin der Jungzüchter war mit den Bundenbachern, Evi und Michael Regitz, im Team gestartet. Das Ehepaar freute sich. Lange Jahre hatte Michael den Trailparcours in der Reithalle betreut, und für die Dauer-Küchenfee Evi war es tatsächlich das erste Mal in fast 20 Jahren, dass sie mitreiten konnte, statt am Herd der Gaststätte zu stehen. „Das waren drei richtig kurzweilige Stunden mit genau der richtigen Anzahl an Fragen und Aufgaben“, sagte sie.

Was besonders gut ankam: „Man konnte die Antworten nicht googeln.“ Denn das Motto „Es war einmal“ mit Aufgaben aus dem Reich der Märchen verlangte die Kenntnis der bekanntesten Erzählungen von Schneewittchen über Rapunzel, Dornröschen, Aschenputtel, Froschkönig bis zum Gestiefelten Kater. So mussten an einem der vier Stopps drei Märchen erraten werden, welche der Teampartner pantomimisch darstellte.

Ein Riesenspaß war auch das Buchstabenlegen nach Scrabble-Art. „Nadine hat es sofort gehabt“, staunt Alina Hüther über ihre Partnerin Nadine Bold, die selbst seit vielen Jahren Orientierungsritte rund um Reifenberg organisiert. Die Lösung hieß: „Ruggidigu, Blut ist im Schuh“.

Schwieriger taten sich die beiden bei der Identifikation von Kräutern und ihrer Zuordnung als Pflanzen, die dem Pferd nutzen oder schaden. „Goldrute!“ riefen beide glücklich. Im Sattel des Tinkers Legolas oder von Paint-Mix Jac erritten sich die beiden erfahrenen Orientierungsreiterin beim abschließenden Trail in der Bundenbacher Reithalle endgültig den Tagessieg.

Alina Hüther passierte mit Legolas den „Märchenwald“, bestehend aus Sportmatten, einer bunten Schwimmnudel-Passage und einem Glitzervorhang und warf als „Hans im Glück“ Hufeisen vom Sattel aus in die Mitte eines Fangkreuzes.

Nadine Bold platzierte von Jacs Sattel aus als Frau Holle leichte Schneebälle aus Styropor in weiße Eimer auf einer hochgestellten Palette, die liebevoll mit Wattebäuschen in eine Schneelandschaft verwandelt war. „Alles easy, kein Problem“, lachten die beiden Reiterinnen zufrieden.

Gut 40 Reiterinnen und Reiter hatten sich in 15 Teams auf den gut 17 Kilometer weiten, auf Schritttempo ausgelegten, Weg vorwiegend durchs Wiesbachtal begeben. „Die Rückmeldungen waren überwiegend positiv und die konstruktive Kritik nehme wir gerne für nächstes Jahr mit“, versprechen Michelle Kiefer und Laura Luff.