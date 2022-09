Inzidenz in Rosenstadt bei 923,5 : Starker Anstieg der Corona-Zahlen in und um Zweibrücken

Impfen bleibt wichtig, appelliert die Kreisverwaltung Südwestpfalz, deren Gesundheitsamt neben dem Landkreis auch für die Städte Zweibrücken und Pirmasens zuständig ist. Foto: dpa/Sven Hoppe

Zweibrücken/Pirmasens Seit Dienstag hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz über tausend Neuinfektionen bestätigt. Auch Kitas, Schulen und Altenheime sind betroffen.

Von Dienstag bis Freitag wurden im Gesundheitsamtsbezirk 1057 Covid-19-Neuinfektionen erfasst – davon 239 in Zweibrücken. Die Inzidenzen liegen nun bei 923,5 in Zweibrücken, 831,1 im Landkreis Südwestpfalz und 713,8 in Pirmasens.

Hoch liegt auch die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz, die nur für ganz Rheinland-Pfalz berechnet wird: 10,04. In den drei Krankenhäusern in Zweibrücken, Pirmasens und Rodalben wurden am Freitag insgesamt 16 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär behandelt.

Seit Pandemie-Beginn gabe es in der Region 59 288 bestätigte Corona-Infektionen Diese verteilen sich auf (zweite Zahl jeweils die Neuinfektionen diesen Dienstag bis Freitag): Pirmasens (13 397 insgesamt/187 neu), Zweibrücken (12 591/239 neu) sowie die südwestpfälzischen Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (4897/101), Hauenstein (2.755/40), Pirmasens-Land (3750/63), Rodalben (5070/136), Thaleischweiler-Wallhalben (6203/121), Waldfischbach-Burgalben (4389/70) und Zweibrücken-Land (6246/100 neu).

Von den Ortsgemeinden im Merkur-Zustellgebiet hatten die meisten neuinfizierten Personen von Dienstag bis Freitag: Contwig mit 29, Rieschweiler-Mühlbach 28, 13 in Schmitshausen, je 11 in Hornbach und Kleinsteinhausen, 10 in Bechhofen.

Auch Menschen aus mehreren Einrichtungen sind unter den zuletzt Infizierten. Darunter in Zweibrücken je eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Heilig Kreuz und der Kinderkrippe Klitzeklein sowie eine Betreuungskraft und vier Kinder in der Kita Papperlapapp. Neuinfektionen an Zweibrücker Schulen betreffen eine Lehrkraft der Grundschule Breitwiesen, drei Schüler der Mauritiusschule, eine Lehrkraft und einen Schüler der Thomas-Mann-Grundschule und eine Schülerin des Helmholtz-Gymnasiums. Betroffen sind auch Zweibrücker Altenheime: je eine Arbeitskraft, eine Bewohnerin und ein Bewohner im Johann-Hinrich-Wichern Haus – sowie sechs Arbeitskräfte, 15 Bewohnerinnen und sieben Bewohner im Haus Kana in Zweibrücken.