So wird unser Wetter : Viel Sonne, aber örtlich heftige Güsse

Zwischen einem mächtigen Hoch über Finnland und einem nach Irland ziehenden Tief strömt von Süden warme Frühsommerluft zu uns. Allerdings wird die Luftmasse auch schwüler, örtlich drohen Schauer und Gewitter – teils mit Hagel und kleinräumigen Überschwemmungen.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Mittwoch 8 bis 12, Donnerstag/ Freitag 13 bis 16, Samstag/Sonntag 12 bis 15. Höchsttemperatur in Grad: Mi 24-27, Do 23-26, Fr 21-24, Sa/So 24-27. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Mi 40-50, Do 55-65, Fr 50, Sa/So 50-60. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Mi 0-5, Do 0-8, Fr 0-6, Sa/So 0-8. Sonnenscheindauer in Stunden: Mi 10-11, Do/Fr 6-7, Sa 8-9, So 7-8. Windrichtung und -stärke: Mi Süd 3, Do Süd 2-3, Fr variabel 2-3, Sa Nordost 3-4, So Nordost 2-3.