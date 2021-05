Merkur-Fotorätsel : Rätselhafte Gotteshäuser V

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Und weiter geht es mit unseren rätselhaften Kirchen in Zweibrücken und Zweibrücken-Land. Wer zu dieser Eingangstür gelangen möchte, muss zunächst ein paar Treppenstufen in Kauf nehmen. Aber wo in der Verbandsgemeinde befindet sich das Gotteshaus? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.