So wird unser Wetter (Region Zweibrücken) : Ziemlich durchwachsen

In den nächsten Tagen haben wir es über Mitteleuropa mit recht niedriger und meist nur schwacher Luftdruckverteilung zu tun. Es herrscht somit eine eher labile Schichtung in der Atmosphäre. Dies begünstigt veränderliches Wetter mit mehr Schauern.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad: Mittwoch bis Freitag 6 bis 9, Samstag 4 bis 7, Sonntag 5 bis 8. Höchsttemperatur: Mi-Fr 14-17, Sa 16-19, So 11-14. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Mi 50-60, Do 70-80, Fr 60-70, Sa 50, So 85-95. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Mi 0-5, Do 2-8, Fr 1-6, Sa 0-3, Sonntag 5-10. Sonnenscheindauer in Stunden: Mi 7-8, Do 5-6, Fr/Sa 7-8, So 1-2. Windrichtung und -stärke: Mi variabel 2-3, Do West 3-4, Fr variabel 3, Sa Südwest 3-4, So Südwest 5-6.