Wettervorhersage für die Region Zweibrücken : Schauer sorgen für Abwechslung

Hinter einer aktiven Kaltfront, die uns zu Wochenbeginn allmählich von West nach Ost überquert, bekommt das kurze Frühsommerintermezzo vom Vortag einen gehörigen Dämpfer. Vom Atlantik setzt sich wieder spürbar kühlere Luft durch.

Anschließend übernimmt ein steuerndes Tiefdruckgebiet bei den Britischen Inseln die Regie für das Wetter in unserer Region. Die labil geschichtete Atmosphäre bewirkt in den Folgetagen ein erhöhtes Schauerrisiko. Erst zum Sonntag scheint sich von Westen leichter Hochdruckeinfluss durchzusetzen.

Weiterer Trend: Am Freitag und Samstag bleibt es noch wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne und örtlichen Schauer- und Gewitterwolken. Die Temperaturen steigen leicht an. Am Sonntag wird es voraussichtlich freundlich und trocken bei angenehm warmen Temperaturen.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 10 bis 13, Dienstag 8 bis 11, Mittwoch 7 bis 10, Donnerstag 4 bis 7. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag/Dienstag 15 bis 18, Mittwoch 14 bis 17, Donnerstag 15 bis 18. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 90 bis 99, Dienstag 85 bis 95, Mittwoch 30 bis 40, Donnerstag 40 bis 50. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 15 bis 20, Dienstag 5 bis 10, Mittwoch/Donnerstag 0 bis 3. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 0 bis 2, Dienstag 1 bis 2, Mittwoch/Donnerstag 5 bis 6. Windrichtung und -stärke: Montag Südwest 4, Dienstag variabel 2 bis 3, Mittwoch/Donnerstag West 4.