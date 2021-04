So wird unser Wetter in der Region Zweibrücken : Endlich mal wieder gelegentlich Regen

Das über Norddeutschland angekommene Tief schickt uns auf Freitag einen weiteren Schub arktischer Luft, entfernt sich aber bis zum Wochenende Richtung Russland. Dahinter setzen sich über Mitteleuropa meist nur schwache Luftdruckgegensätze durch.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 5 bis 8, Freitag 0 bis 3, Samstag 5 bis 8, Sonntag 3 bis 6. Höchsttemperatur in Grad: Donnerstag 14 bis 17, Freitag 11 bis 14, Samstag 13 bis 16, Sonntag 11 bis 14. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Do 25-35, Fr 0-10, Sa 80-90, So 10-20. Niederschlagsmenge in Liter pro qm: Do 0 bis 0,5, Fr 0, Sa 10-15, So 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Do 5-6, Fr -5, Sa 1-2, So 3-4.