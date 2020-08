Erstmals in fünf Jahrzehnten: Ortsgemeinderat Contwig tagte in Stambach : Neuer Spielplatz und barrierefreie Haltestellen

Contwig Contwiger Gemeinderat vergibt die Planungsleistung für je eine Haltestelle in Contwig und Stambach. Keine Poller an Tränkgasse

Der Landkreis Südwestpfalz hat in seinem Nahverkehrsplan 2018 beschlossen, den öffentlichen Personennahverkehr barrierefrei zu machen. In Abstimmung mit den Gemeinden wurde vereinbart, dass bis Ende 2021 in jedem Ortsteil eine Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden muss. „In Contwig ist es die Haltestelle am Gasthaus Veith, in Stambach am Gasthaus Stöckle“, sagte Bärmann. Weitere Haltestellen werden bis 2025 folgen, kündigte der Bürgermeister an. Den Planungsauftrag übertrug der Gemeinderat dem Büro Schönhofen aus Kaiserslautern. Bei geschätzten 25 000 Euro Baukosten pro Bushaltestelle fallen 3300 Euro an Ingenieurleistungen an.