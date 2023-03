Müllsammler unterwegs Frühjahrsputz im Ort

Gemeinde und Landfrauen organisieren in Großsteinhausen seit dem letzten Jahr gemeinsam einen Umwelttag, laden jedermann zum „Frühjahrsputz“ der Natur ein. 25 Helfer aus allen Altersgruppen zählten Silvia Lauer vom mitorganisierenden Landfrauenverein und Ortsbürgermeister Volker Schmitt am vergangenen Samstag. Der Aufruf zur Aktion war also auf fruchtbaren Boden gefallen.