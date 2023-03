Bambini-Tag Ein ganzer Tag für den Feuerwehr-Nachwuchs

Am „Heißen Draht“ musste ebenso Geschicklichkeit bewiesen werden wie beim Enten retten oder den vielen anderen Übungen. Ein Übungshighlight, das „Hoch hinaus“. Jasper Asser war mit seiner Mutter zufällig vorbeigekommen und wollte sich selbst seine Geschicklichkeit beweisen. von der Hornbacher Drehleiter schwebte ein Sicherungsgurt herunter den Knirps Jasper erst einmal fachgerecht angelegt bekam. Dann ging es geradezu im „Sauseschritt“ aufstapelnd die leeren, umgestülpten Colakisten hoch. Jasper balancierte in luftiger Höhe, zack noch eine Kiste und noch eine. Am Seil mussten diese am Schluss hochgezogen und von Jasper mit viel Gespür zunächst aus dem Verbund heraus gelöst werden, bevor es in die nächste Etage ging.