Battweiler, Bechhofen, Hornbach, Knopp, Rimschweiler Weihnachtsmärkte-Saison hat begonnen

Pater Anton Klug, ein Sohn des Dorfes und nicht allein von der Ortsbevölkerung hoch verehrt, hatte enge Kontakte zur Bevölkerung von Togo geknüpft und Evi Mayer freut sich darüber, dass dieser helfende Geist noch immer bei den Menschen ihres Heimatortes vorhanden ist. So gebe es in der kleinen, herrlich illuminierten Budenstadt einen extra für Anton Klug eingerichteten Budenplatz, der mit „Geben und nehmen“ betitelt sei. Wer sich von Kunstgegenständen und anderen Sachen trennen wolle, konnte diese dort ablegen – und wer sie haben wollte, der suchte sich einfach etwas Passendes aus und legte dafür eine Spende in die Kasse. Die so erzielte Spende geht dann wieder ohne Abstriche in die Förderprojekte von Togo, die Pater Anton Klug einst initiierte.