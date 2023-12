Ortsbeirat Rimschweiler Probesitzen beim MGV

Elisabeth Metzger war vom Gedanken einer Hausaufgabe so sehr überrascht, dass sie ohne Scheu bekannte: „Das muss sich erst einmal bei mir setzen!“ Für Florian Faust (SPD) ist derweil klar: Das alte Bürgermeisteramt ist wegen des schlechten Zustandes nicht länger haltbar. In die Immobilie weiter zu investieren mache einfach keinen Sinn. Dabei sollte auch allen klar sein, dass, würde die Stadt die Räumlichkeiten des Männergesangvereins zur Nutzung für Bürger, Vereine und den Ortsbeirat freigeben, auch noch investiert werde. Da beim Verkauf des ehemaligen Amtsgebäudes Geld in die Kasse käme, müsste dieses dann auch wieder für den gleich Zweck hier verwendet werden, so die Forderung etlicher Ortsbeiratsmitglieder. Herbert Brengel (SPD) fand, dass bis zur Eingemeindung 1972 das Gemeindehaus ein Aushängeschild des Ortes gewesen sei. Vor der Tatsache, dass die Stadt sechs Dorfgemeinschaftshäuser unterhalten müsse von denen zwei jetzt abgegeben werden sollten, dürfe niemand die Augen verschließen.