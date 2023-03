Willy-Brandt-Medaille vergeben Besondere Ehrung für Emil Schröder

Neben den allgemeinen Regularien stand eine ganz besondere Ehrung an. Für das langjährige Parteimitglied Emil Schröder gab es die höchste Parteiauszeichnung, die Willy-Brandt-Medaille. Fünf Jahre hatte Stauch als Genossin das Sagen beim 44 Mitglieder starken Ortsverein, der als politische Kraft in der großen Ortschaft das Sagen hat. Jetzt wechselt Daniela Stauch den Arbeitsplatz, sorgt sich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Außenstelle Trier um Menschen, die auf eine bessere Zukunft hoffen, was der engagierten Parteivorsitzenden sehr am Herzen liegt. Die Arbeit im heimischen SPD-Ortsverein soll darunter nicht leiden, deshalb stellte Stauch ihr Ehrenamt zur Verfügung. Mit dem Justizbeamten, Rechtspfleger Norbert Semar, steht jetzt wieder ein Genosse an der Spitze des Ortsvereins. Gegenkandidaten gab es nicht. Als Stellvertreter für den Vorsitz wurde Frank Fricker gewählt. Nachfolger beim Amt des Kassierers wurde Klaus Sebralla. Das hatte zuvor der neue Parteivorsitzende wahrgenommen.