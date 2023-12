Kreis Saarlouis Das ändert sich beim Thema Müll über Weihnachten und im neuen Jahr

Die EVS Wertstoff-Zentren haben ebenfalls geänderte Öffnungszeiten. In Dillingen bleibt das Wertstoff-Zentrum am Freitag, 29. Dezember, und Samstag, 30. Dezember, geschlossen. In Rehlingen-Siersburg bleibt das Wertstoff-Zentrum vom 23. bis 30. Dezember geschlossen. Das Wertstoff-Zentrum in Saarlouis bleibt am Samstag, 23. Dezember, geschlossen. In Saarwellingen bleiben die Türen vom 27. bis 30. Dezember zu. In Ensdorf gelten die regulären Öffnungszeiten. Informationen zu den Öffnungszeiten der EVS-Anlagen gibt es aktuell unter www.evs.de.