Merkur-Fotorätsel Kräftige Farben auf höherer Ebene

Der Giebel auf diesem Foto könnte zu einem Dach gehören. Allerdings möchte man unter diesem Dach dann bei der aktuellen Witterung nicht unbedingt nächtigen. Also vielleicht doch etwas Anderes? Was ist auf dem Bild wirklich zu sehen? Raten Sie mit und schicken Sie ihre Lösung per Email an merkur@pm-zw.de.