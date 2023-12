Feuerwehr Blickweiler Die Blickweiler Feuerwehr bleibt in der Ortsmitte

Ein erfreuliches Fazit zog in der Jahresversammlung des Löschbezirks (LBZ) Blickweiler der Freiwilligen Feuerwehr LBZ-Führer Sascha Matheis. „26 Aktive rückten zu 32 Einsätzen aus, davon waren 20 Brandbekämpfungen. Weiter unterstützten wir den Rettungsdienst, und bewährt hat sich die Kooperation mit den Löschbezirken Wolfersheim, Ballweiler und Blieskastel-Mitte, mit dem auch zwei Übungen durchgeführt wurden“, hielt Matheis fest. „Das Löschfahrzeug ist seit 30 Jahren in Betrieb, hat daher altersbedingt die maximale Laufzeit erreicht. Da sollte man bald an Ersatz denken.“