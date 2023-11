Jagdgenossenschaft Bierbach Jagdgenossenschaft Bierbach feierte 40. Geburtstag

Ihr 40-jähriges Bestehen feierte die Jagdgenossenschaft (JG) Bierbach, die in vier Jahrzehnten im Ort mit Maßnahmen zum Wohle der Bevölkerung in Höhe von 60 000 Euro investierte. Mehrmals war auch die Kindertagesstätte (Kita) St. Pirminius Nutznießer, so aktuell bei der Geburtstags-Feier, die mit einer Hubertusmesse in der Pfarrkirche begann. „Die Hubertusmesse ist ein Gottesdienst mit instrumentaler Begleitung, bei der vor allem Hörner mitwirken. Sie findet jährlich zum Gedenken an den heiligen Hubertus von Lüttich im November statt. Hubertus ist der Schutzheilige der Jägerinnen und Jäger, der Hunde sowie der Natur und Umwelt,“ erläuterte Jagdvorsteher Erwin Lück.