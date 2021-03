Serie: Landtagskandidaten im Wahlkreis Zweibrücken : Landärztemangel, Schul-Probleme und Infrastruktur anpacken

Höhfröschen In einer Serie stellt der Pfälzische Merkur die Kandidaten für die Landtagswahl im Wahlkreis 47 vor. Heute: Peter Sammel, FWG.

Peter Sammel ist 64 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter. Er wohnt in Höhfröschen und arbeitet als Regierungsbeamter bei der Bundeswehrverwaltung in Zweibrücken. Seit knapp 20 Jahren gehört er der FWG an und ist deren Vorsitzender im Landkreis Südwestpfalz.

Erstens geht es ihm um die Gewährleistung der Gesundheitsvorsorge. „Wir haben einen Ärztemangel auf dem Land, das ist ja bekannt.“ Den Medizinstudenten müsse man Anreize setzen, in unserer Region zu arbeiten. Eine Möglichkeit sieht Sammel in Medizinischen Versorgungszentren, bei denen die Stadt oder der Kreis als Arbeitgeber fungiert. „Ein junger Arzt will auch ein gewisses Maß an Freizeit. Als Angestellter hätte er feste Arbeitszeiten.“ Man müsse auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung in den Clinch gehen. Die behaupte, man habe in unserer Gegend genug Ärzte pro 100 000 Einwohner. Aber das sei hier auf dem Land anders als in einer Großstadt. „Wir haben hier Orte wie Schauerberg, Krähenberg oder Biedershausen, da fahren am Tag nur wenige Busse.“ Gerade für die ältere Bevölkerung sei es immens schwierig und zeitaufwendig, in die Arztpraxen zu kommen.