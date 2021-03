Geld für Aßweiler vom Bund : Aus dem alten Sportplatz wird ein Multifunktionsfeld

Bürgermeister Bernd Hertzler, Ortsvorsteher Roland Engel, die Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang und der Bundestagsabgeordnete Markus Uhl (von links) stellten auf dem Aßweiler Sportplatz den Umbauplan vor. Foto: Hans Hurth/Hans Hurh

Aßweiler Aus dem Bundesförderprogramm zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ fließen in diesem Jahr 175 500 Euro an die Stadt Blieskastel, die im Ortsteil Aßweiler einen ehemaligen Sportplatz zu einem Multifunktionsfeld umbauen wird.

Das hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages soeben beschlossen. Dazu der CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Uhl, Mitglied des Haushaltsausschusses: „Das Programm ‚Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur‘ zielt auf die Behebung des Investitionsstaus in den Kommunen ab. Auch in dieser Förderperiode können aufgrund der hohen Überzeichnung des Programms nur einzelne Projekte gefördert werden. Daher bin ich sehr froh, dass es mir in intensiven Gesprächen gelungen ist, dass dieses Projekt in meinem Wahlkreis gefördert wird.“

Die Umnutzung des ehemaligen Sportplatzes in einen modernen Multifunktionsplatz ist für die Bürgerinnen und Bürger des Ortes von herausgehobener Bedeutung. Künftig gibt es eine weitere Möglichkeit sich sportlich im Ort zu betätigen. Die Aufwertung des Areals kann ein Startschuss für weitere Investitionen rund um das neue Areal sein. Die anstehenden dringend benötigten Sanierungen können nun dank der Bundesförderung zügig vorangebracht werden. Infos zum Förderprogramm: Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung im Jahr 2015 erstmals aufgelegt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat das Programm seitdem mehrfach mit neuen Finanzmitteln ausgestattet. Auf die Projektaufrufe sind jeweils mehrere hundert Projektvorschläge mit einem Förderbedarf in Milliardenhöhe eingegangen.