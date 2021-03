Zweibrücker Stadtrat warnt vor Gefahren – Straßenverkehrsbehörde und Polizei hätten keine Bedenken : Antrag für testweise ZOB-Öffnung für Radfahrer gescheitert

Der Meinung der Bürgernah-Fraktion, dass am Zweibrücker Busbahnhof genug Platz sei, dass Radler dort gefahrlos mit Schritttempo durchfahren dürfen, schlossen sich nur acht weitere der insgesamt 40 Stadtratsmitglieder an. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Fahrradfahrer müssen am Zweibrücker Busbahnhof auch künftig ihr Rad schieben. „Bürgernah“ hatte für einen Schritttempo-Test war den Rückhalt des Stadtvorstands – scheiterte aber im Stadtrat deutlich.

„Fahrrad fahren statt schieben“ – mit diesem Antrag wollte die Bürgernah-Fraktion ermöglichen, dass Radler am Zweibrücker ZOB (Zentraler Omnibus-Bahnhof) künftig nicht mehr absteigen müssen. Und so schneller über die Gutenbergstraße die City durchqueren können. Zunächst schien es auch gut zu laufen im Stadtrat für Fraktionschef Dirk Schneider. Die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) stellte sich namens des (rot-schwarzen) Stadtvorstands hinter den Antrag.

Die Straßenverkehrsbehörde des Ordnungsamts hätte „keine Bedenken, das Radfahren am ZOB und sogar in der Fußgängerzone (was der Antrag nicht vorsieht, Anm. d. Red.) zu erlauben – das wird grundsätzlich als Belebung dieses Bereiches gesehen.“ Wie von Schneider vorgeschlagen, könne das Radeln per Beschilderung mit Schrittgeschwindigkeit erlaubt werden. Auch Stadtbus-Gesellschaft und Polizei hätten keine Sicherheitsbedenken. Rauch bat nur, die von Schneider vorgeschlagene Testphase von zwölf auf sechs Monate zu verkürzen.