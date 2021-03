Christoph Gensch : Infrastruktur stärken, Sicherheit garantieren

Zweibrücken In einer Serie stellt der Pfälzische Merkur die Kandidaten für die Landtagswahl im Wahlkreis 47 vor. Heute: Christoph Gensch, CDU.

Eigentlich hat Christoph Gensch den Heimvorteil. So würde man das zumindest im Fußball nennen. Heimvorteil deswegen, weil Gensch unter den Kandidaten des Wahlkreises 47, zu dem auch Zweibrücken zählt, derjenige ist, der bereits im Landtag sitzt. Dort also, wo die anderen Kandidaten erst noch hinwollen. „Amtsbonus“ wird so etwas auch gerne genannt.

Aber Christoph Gensch ist nicht nur Politiker (und Facharzt für Innere Medizin, siehe Info) – er hat sich auch mit Haut und Haaren dem Fußball verschrieben. Und von daher weiß er nur zu gut, dass es töricht sein kann, sich auf dem „Heimvorteil“ auszuruhen.

Zur Person Christoph Gensch wurde am 3. November 1978 in Zweibrücken geboren. Abitur am Helmholtz-Gymnasium und anschließend Zivildienst beim DRK mit der Ausbildung zum Rettungssanitäter. 2000 bis 2007 Medizin-Studium in Saarbrücken. Seit Mai 2015 betreibt Gensch mit seinem Vater eine Gemeinschaftspraxis in Zweibrücken. In Ämtern der CDU Zweibrücken ist er seit 2009 aktiv, und seit Mai 2014 Mitglied des Stadtrats, seither auch Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. Seit März 2016 ist Gensch Mitglied des Landtags und unter anderem gesundheitspolitischer Sprecher der CDU. Hobbys: Neben Politik und Geschichte ist Genschs große Leidenschaft der Fußball. Seit 2006 ist er bei den VBZ in vielfältiger Weise engagiert; ferner spielt er gerne Tennis und betreibt alpines Bergsteigen.

Denn wie besagt eine andere alte Fußballerweisheit: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Und von daher ist Gensch hoch motiviert. Bereit, alles in die Waagschale zu werfen. Denn er will den Wahlkreis 47 gewinnen – so wie 2016, als er mit seinem Direktmandat alle überraschte.

Gensch nimmt auf der Landesliste Position 16 ein, eigentlich ein ordentlicher Platz. Aber: In den letzten Landtagswahlen in NRW, Hessen und Thüringen kamen von der CDU nur die direkt gewählten Abgeordneten ins Parlament. „Der Platz auf der Landesliste war irrelevant – wegen der hohen Zahl der Direktmandate, die die CDU errungen hatte“, erklärt der Landtagsabgeordnete.

Das Direktmandat soll es also sein, Das entscheidende Spiel – um in der Fußballersprache zu bleiben – ist am Sonntag, 14. März. Dann geht es für den Souverän an die Urne (insofern er nicht vorher schon per Briefwahl abgestimmt hat).

Gensch möchte die Wähler mit sechs zentralen Punkten überzeugen, sagt er und zählt diese wie folgt auf: „Der Ausbau einer leistungsfähigen digitalen und analogen Infrastruktur mit Sicherstellung einer adäquaten Verkehrsanbindung der Region; die Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum; eine zukunftsgerichtete Bildung für die digitale Lebenswelt; die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit bei allen Entscheidungen; der Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit in Zeiten knapper Kassen und strukturellem Finanzierungsdefizit – gerade in Zweibrücken sind wir hiervon sehr betroffen sowie die Stärkung der Inneren Sicherheit durch Förderung von Personal und Ausstattung.“

Ein Mammutprogramm. Aber notwendig, um in Rheinland-Pfalz gute Lebensverhältnisse für die Bürger zu schaffen, ist der Christdemokrat überzeugt.

Zum Thema digitale und analoge Infrastruktur sagt Gensch: „Hierzu zählen für mich eine maximal schnelle Internetverbindung für die Region, der durchgehend 4-spurige Ausbau der B 10, die Reaktivierung der S-Bahn-Strecke von Zweibrücken nach Homburg sowie der Ausbau der Kommunal- und Landesstraßen.“ Gerade der Punkt Straßenausbau sei „in Zeiten rot-gelb-grüner Verkehrspolitik leider keine Selbstverständlichkeit“, merkt er an. „Straßen sind für die CDU Lebensadern für den ländlichen Raum und genießen daher Priorität.“

Der Punkt medizinische Versorgung ist für den Facharzt natürlich ein besonderes Anliegen. „Qualitativ hochwertige, wohnortnahe medizinische Versorgung gehört für mich zur allgemeinen Daseinsvorsorge und ist ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit einer Region“, betont der 42-Jährige.