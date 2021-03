Dellfeld : Grünes Licht für Baugebiet

Das kleine Baugebiet im Dellfelder Ortsteil Falkbenbusch. Foto: Norbert Schwarz

Dellfeld In Dellfeld werden demnächst neun neue Grundstücke für Häuslebauer erschlossen.

Die Erschließungsarbeiten zum neun Bauplätze umfassenden Baugebiet unterhalb des alten Sportplatzes von Dellfeld sollen demnächst starten. Erschließungsträger Berthold Staab aus Schmitshausen steht sozusagen Gewehr bei Fuß. Die Ortsgemeinde hat jetzt mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan einen entscheidenden Schritt in Richtung Baulanderschließung getan. Die letzten Anregungen und Bedenken zur Planung stellten für den Plan selbst keine Behinderung dar.

„Es gibt viele junge Familien, die wegen der guten Lage von Dellfeld weiter in ihrem Heimatort wohnen wollen. Als Kommune sind wir deshalb froh, dass es den Erschließungsträger Staab gibt, welcher für die Gemeinde in die Bresche springt und für die Entwässerung, Wasserversorgung und den Straßenausbau sorgt“, so Ortsbürgermeisterin Doris Schindler.

Dass Dellfeld diesmal im Ortsteil Falkenbusch „wachsen“ soll, ist der Geländesituation geschuldet. Das Baugelände liegt unterhalb des ehemaligen Sportplatzes des SV Dellfeld. Südliche Hanglage. Niemand kann hier einmal den künftigen Hausbesitzern die Aussicht verbauen. Sonnenschein von morgens bis abends, wenn sie einmal am Himmel steht. Staab erschließt eine Fläche von rund 7000 Quadratmetern. Interessenten für die Bauflächen gibt es bereits.

„Dellfeld als Ortschaft ist allein von seiner Infrastruktur her eine interessante Gemeinde. Bahnanschluss, gelegen zwischen den Städten Zweibrücken- und Pirmasens. Wer sich seine eigenen vier Wände schaffen möchte ist hier genau am richtigen Fleck“, stellt Ortsbürgermeisterin Doris Schindler fest. Der Kindergarten vor Ort, die Grundschule, welche in diesem Jahr von Grund auf erneuert wird, das seien Punkte, die den Ort insbesondere für junge Familien attraktiv machen würde. Zudem verfüge die Gemeinde über gleich zwei Bahnhaltepunkte, und zahlreiche Dorfvereine seien die Garanten für ein pulsierendes Gemeindeleben.

Ob der finanziellen Lage der Kommune selbst sei das Erschließen von Bauland derzeit nur eine Wunschvorstellung. Deshalb ist die Kommunalpolitikerin froh darüber, dass sich ein Erschließungsträger gefunden hat. Der künftige Bereich ist urbar gemacht. Die Baufläche wird ebene Fläche sein, die Erschließung der künftigen Eigenheime wird über die Ringstraße erfolgen. Beim Grundstückszuschnitt sollen die Wünsche der künftigen Bauherren richtungsweisend sein. Grundstücke in einer Größe von 450 bis 800 Quadratmeter sind im kleinen Baugebiet am Falkenbusch mit seinen neun Bauplätzen insgesamt zu haben.

Horst Wonka, welcher für den Erschließungsträger die notwendige Bauleitplanung erarbeitet, trug in der Ratssitzung nochmals die Anregungen und Bedenken vor, die jedoch letztendlich den Satzungsbeschluss nicht verhindern konnten. Auch die Forstbehörde hatte sich zu Wort gemeldet und angemahnt, dass das Baugebiet von Randbäumen eines bestehenden Baumbestandes umgeben ist. Die Gefahr von Baumschäden wurde aufgezeigt. Bei der Urbarmachung des Gebietes seien zudem Bäume gefällt worden. Dafür wird ein Ausgleich in doppelter Flächengröße an anderer Stelle geschaffen, Die Kosten dafür muss der Investor tragen.