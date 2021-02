Kreisstraße 62 zwischen Hornbach und Mittelbach : Hangrutsch droht: K 62 voll gesperrt

Ein Hohlraum unter der Kreisstraße 62 von Hornbach nach Mittelbach wird vermutet. Aus Sicherheitsgründen wurde deshalb am Donnerstag nicht nur die direkte Gefahrenstelle auf unserem Bild, sondern die gesamte Straße gesperrt. Foto: Norbert Schwarz

Hornbach/Mittelbach Droht die Straße zwischen Hornbach und Mittelbach abzurutschen? Das wird nach einer Absenkung befürchtet. Der LBM hat deshalb am Donnerstag die Sperrung veranlasst.

Die Kreisstraße 62 zwischen Hornbach und Mittelbach ist seit diesem Donnerstag in beiden Fahrrichtungen gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern hat die Straßensperrung veranlasst. Aus Sicherheitsgründen für den fließenden Verkehr. Sperrschilder sind aufgestellt. Hinweise auf Umleitungsstrecken fehlen noch. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch unbekannt.

Die K 62 von Hornbach nach Mittelbach, vorbei am Bickenaschbacher Hof und umgekehrt, befindet sich, was die Fahrbahn angeht, ohnehin schon in einem sehr schlechten Zustand. Stellenweise ist die Fahrbahnoberfläche ein reiner Flickenteppich.