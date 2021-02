Rettungskräfte im Einsatz : A 6 bei Homburg nach Unfall komplett gesperrt

Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die A 6 bei Homburg derzeit voll gesperrt. Foto: Becker&Bredel Foto: BeckerBredel

Homburg Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die Autobahn A 6 bei Homburg derzeit komplett gesperrt. Am Morgen sind dort in Fahrtrichtung Saarbrücken in Höhe der Anschlusstelle Homburg zwei Lastwagen zusammengeprallt.

Bei einem Lkw wurde das Führerhaus völlig zerstört, als der Fahrer in den Sattelauflieger eines vor ihm fahrenden Lastwagens prallte. Aktuell ist der Rettungsdienst des DRK mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort, der Fahrer ist schwer verletzt und wird behandelt.