Bauarbeiten auf der Grumbachtalbrücke : Am Sonntag Sperrung auf der A 6

St. Ingbert (red) Am Sonntagvormittag (14. Februar) wird die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen St.Ingbert-West und der Landeshauptstadt zwischen 8 und 12 Uhr gesperrt. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilte, werden für den Ersatzneubau der Grumbachtalbrücke Stahlbauteile angeliefert und mit einem Baukran eingehoben.

Der Verkehr wird in diesen Zeiträumen an der Anschlussstelle St. Ingbert-West von der Autobahn abgeleitet und von dort auf der L 108 (Flughafenstraße) zur A 6 bei Fechingen zurückgeführt. Die Umleitungsstrecke wird entsprechend ausgeschildert. Mit Rücksicht auf die täglichen Verkehrsmengen, insbesondere auch die Belastung der Strecke im Berufsverkehr, werden die Arbeiten an einem Wochenende und in der Nacht ausgeführt. Die Autobahn GmbH kann dennoch Verkehrsstörungen nicht ausschließen. Den Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, auf die Meldungen im Rundfunk zu achten und bei der Routenplanung mehr Fahrzeit einzuplanen.