Neuer Karnevalsverein in Dellfeld gegründet : Schwarzbachtaler Trolle suchen weitere Narren

Dellfeld Der neue Karnevalsverein Schwarzbachtaler Trolle aus Dellfeld ist ins Vereinsregister eingetragen. Jetzt wollen die närrischen Dellfelder loslegen und freuen sich über Interessierte. Geplant sind Tanzgruppen, Büttenredner für Fasching und darüber hinaus lustige Veranstaltungen für die gesamte Familie.

Vor einem Jahr haben sich 13 Trolle dazu entschlossen, Dellfeld närrisch zu machen. Es war an einem legendären lustigen Freundschaftsabend, als den beiden Nachbarsfamilien Dufour und Glahn in Dellfeld beim Bier die Idee kam: „Wir gründen in Dellfeld einen Verein für die Kinder und für die Erwachsenen – im Schwarzbachtal und für das Schwarzbachtal.“ Als irgendjemand in der Runde ausrief: „Ach Gott, is das trollig!“ war spontan auch der Name geboren: Schwarzbachtaler Trolle. „Wir haben herumgefragt und für die Gründung schnell 13 Mitglieder gefunden“, erinnert sich der Vorsitzende, Raphael Dufour. Da mittlerweile das Thema Corona auch Fahrt aufgenommen hatte, verzögerte sich die Anerkennung als gemeinnütziger Verein. „Corona hat uns den Wind ganz schnell aus den Segeln genommen“, beschreibt Raphael Dufour.