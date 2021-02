Baustelle in Homburg : Stadtwerke legen Leitungen in der Altstadt

Homburg Die Homburger Stadtwerke erneuern derzeit auf dem historischen Marktplatz die Leitungen (wir berichteten). Aufgrund dieser Arbeiten auf dem Marktplatz und den angrenzenden Straßen kommt es ab der kommenden Woche zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Saarbrücker Straße im Kreuzungsbereich St.-Michael-Straße sowie der St.-Michael-Straße bis zur Marktstraße.

Beide Sperrungen beginnen am Montag, 22. Februar, und enden im Lauf einer Woche – spätestens am Mittwoch, 3. März. Eine Umleitung für den fließenden Verkehr ist ausgeschildert. Ein eingeschränkter Anliegerverkehr ist möglich, teilt das Versorgungsunternehmen weiter mit.

Fußgänger können den Marktplatz sowie die umliegenden Geschäfte zum Abholen von Waren jederzeit erreichen. Die Parkplätze Gerberstraße, Kirchplatz, Enklerplatz, Hohenburgschule und Uhlandstraße stehen dafür zur Verfügung. Insgesamt erfolgen die Arbeiten vor Ort seit Januar in mehreren Bauabschnitten. Um dann zu einem späteren Zeitpunkt die neuen Leitungen in das Netz einbinden zu können, wird die Saarbrücker Straße schon jetzt gequert, so lange der Einzelhandel noch durch die Corona-Maßnahmen geschlossen ist. Dadurch wollen die Stadtwerke Homburg eine spätere Sperrung der Saarbrücker Straße vermeiden, wenn dann Handel und Gastronomie wieder regulär geöffnet sind, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Anlieger, Kunden und Verkehrsteilnehmer werden aufgrund der Einschränkungen um Verständnis gebeten.