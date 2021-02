Erneute Panne in Contwig : Bahnschranke schon wieder defekt

Am Bahnübergang in Contwig war ab Dienstagmorgen wieder einmal die Schranke defekt. Um 18 Uhr ging sie dann plötzlich wieder. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Die Polizei musste den Übergang in Contwig am Dienstag sperren. Doch ab 18 Uhr ging er dann wieder, wie von Zauberhand.

Einmal mehr sorgt der Bahnübergang in der Truppacher Straße von Contwig für Ärger. Die Ampeln links und rechts des Straßenzugs zeigen rotes Warnlicht an, die Halbschranken versperren Fußgängern und Autos die jeweilige Fahrbahnseite. Nach dem Durchfahren der Züge sollten dann die Schranken hoch- und die Ampeln ausgehen. Aber jetzt war wieder der Wurm drin. Genau gesagt am Dienstag. Die Polizei sperrte den Übergang am Nachmittag mit Flatterband. Die Bahnschranken waren defekt. Und gingen dann plötzlich um 18 Uhr wieder. Nun läuft die Fehlersuche.

Seit Jahren ist die Anlage am Contwiger Bahnübergang in der Truppacher Straße, der Kreisstraße 74, anfällig für Störungen. Immer wieder zeigen die vier Ampel ein Dauerrot, bleiben die Halbschranken unten.

Bernd Sefrin, verantwortlich im Gemeindebauhof von Contwig, stellte am Dienstagmorgen, noch in aller Frühe, fest, dass es wieder ein Problem gab. Sefrin, der mit seinem Traktor Richtung Hahnberg unterwegs war, um dort seine Tiere zu füttern, schildert im Gespräch mit dem Merkur seine Beobachtung: „Der Zug um 5.52 Uhr musste wieder Hupsignale geben, weil sich die Schranken nicht schlossen.“

Gegen 16 Uhr am Nachmittag habe es dann die nächste Störung gegeben, diesmal mit umgekehrten Vorzeichen: Die Schranken blieben nach der Zugdurchfahrt unten und das rote Ampellicht blieb an.

„Die Bahn müsste endlich mal in die Gänge kommen und für Sicherheit sorgen. Wir fliegen zum Mond und bringen es nicht fertig, dass hier Verkehrssicherheit gegeben ist“, ärgert er sich. Die Polizeikräfte kamen, wie bereits erwähnt, im Anschluss an die 16-Uhr-Zugdurchfahrt vorbei und sperrten die Gefahrenstelle ganz ab.

Brinette kritisiert die mangelhafte Technik an dem Bahnübergang: „Was sich dort in den letzten tagen abgespielt hat, ist nicht nachvollziehbar. Wir als CDU Contwig-Stambach, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, verstehen nicht, warum sich hier nichts ändert. Das Problem ist schon seit Jahren bekannt.“

Der Bereich werde auch von vielen Kindern und Schülern frequentiert. Brinette fragt: „Muss erst ein Unglück passsieren, bevor hier gehandelt wird? Wir werden dieses Thema auch in einem Antrag der CDU-Fraktion in den Ortsgemeinderat einbringen und uns per Brief an die Deutsche Bahn wenden.“