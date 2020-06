Tierart : Fuchswelpe vor sicherem Tod gerettet

Südwestpfalz Forstarbeiter werfen Fuchsmutter und weitere Jungen in Häckslermaschine.

Ein unerwarteter und spektakulärer Neuzugang bei der Tierauffangstation in Maßweiler sorgt derzeit für großen Gesprächsstoff. Seit Ende der vorvergangenen Woche kursiert eine fast unglaubliche Geschichte durch die sozialen Medien und erregt die Gemüter aller Tierfreunde in der Region und darüber hinaus.

Bei Forstarbeiten im Wald geriet eine Fuchsmutter wohl versehentlich in die Greifarme eines großen Häckslers und wurde getötet. Kurze Zeit später sollen die Arbeiter auch den wimmernden Welpennachwuchs, der sich ebenfalls unter den Ästen versteckt hatte, gefunden haben. Obwohl ein junger Mann aus der Gruppe sich anbot, die Kleinen an sich zu nehmen und zu versorgen, sollen die anderen Männer dies nicht zugelassen haben. Mit Aussagen wie: „Die haben sowieso keine Chance und Füchse gibt es genug im Wald“ sollen sie die Jungtiere gleichfalls in die Häckselmaschine geworfen haben.