Corona bremst : Wann startet die Freibadsaison?

Südwestpfalz Hygienevorschriften erfordern mehr Bademeister und Aufsichtpersonal.

Seit Mittwoch dürfen die Freibäder in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Passiert ist dies doch bisher bei den Bädern in der Region nicht. Ein Überblick.

Ähnliche Probleme treiben die Stadt Zweibrücken um. Wann das Zweibrücker Freibad an der Schließ wieder öffnet, darüber könne die Verwaltung derzeit „keine verlässliche Aussage machen“, erklärte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD). Die Umsetzung sei „kompliziert“ und würde noch einige Zeit dauern, bedauert der Oberbürgermeister. So müssten zum Beispiel Leinen besorgt werden, um die Bahnen abzutrennen. Weiter werde eine Online-Buchung installiert werden. Auch werde mehr Personal an Schwimmmeistern oder für die Sicherheit eingesetzt werden. „Das alles ist nicht billig“, sagt Wosnitza.

Die Innenduschen werde er sperren und der Kiosk werde auf jeden Fall unter den entsprechenden Hygienevorschriften für die Gastronomie öffnen, versichert Zimmermann. Bis nächste Woche werde ein Konzept erarbeitet, das in der Gemeinderatsitzung am Donnerstag, 4. Juni, auf die Umsetzbarkeit hin geprüft wird. „Dann wird entschieden, ob beziehungsweise wann das Freibad öffnet“, informiert Zimmermann.

Am Dienstag, 2. Juni, wird in einer Ratssitzung über die Umsetzbarkeit des Hygienekonzepts im Bergbad Heltersberg entschieden, informiert Verbandsbürgermeister Lothar Weber. Wenn die Auflagen erfüllt werden können, ist eine Eröffnung für Mitte Juni geplant. Während sich an Spitzentagen bis zu 2 500 Badegäste tummelten, seien jetzt nur noch rund 500 Gäste auf dem 9 000 Quadratmeter großen Gelände erlaubt. Durch Vorschriften wie die Aufnahme von Kontaktdaten, regelmäßige Reinigungen und Kontrolle des Mindestabstands gelange das Freibad personaltechnisch an seine Grenze.