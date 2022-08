Feuer nahe Truppacher Hof : Landwirte und Feuerwehr bezwingen Flächenbrand

Contwig Auch ein Güllefass half bei den Löscharbeiten auf der Truppacher Höhe zwischen Contwig und Flugplatz Zweibrücken.

Am Mittwoch gegen 11 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land von der Integrierten Leitstelle Südpfalz aus Landau zu einem Flächenbrand auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Contwig in der Nähe des Truppacher Hofes Richtung Flugplatz Zweibrücken alarmiert. Dort brannte eine geerntetes Stoppelfeld in einer Größe von etwa zwei Fußballfeldern.