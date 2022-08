Südwestpfälzerin sollte mit Bitcoin zahlen : Erpressungsversuch kam von eigener E-Mail-Adresse

Die Frau sollte 400 US-Dollar in Bitoin bezahlen. Ein allerdings durchsichtiger Erpressungsversuch. Foto: dpa/Kin Cheung

Südwestpfalz Die Frau wurde sofort aktiv – allerdings nicht, indem sie auf den Erpressungsversuch einging.

Stutzig geworden ist eine Frau aus der Südwestpfalz bei einer E-Mail, die sie kürzlich in ihrem elektronischen Postfach gefunden hat. Der Grund: Der Absender war ihre eigene E-Mail-Adresse. In dem Schreiben wurde die 31-Jährige aufgefordert, 400 US-Dollar in Bitcoin zu bezahlen – andernfalls würden private Bilder und Videos von ihr veröffentlicht. Die Frau ging nicht auf den Erpressungsversuch ein. Stattdessen änderte sie sofort sämtliche Passwörter zu ihren Online-Konten und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zum tatsächlichen Absender der Mail laufen, teilt das Polizeipräsidium Westpfalz mit.