So wird unser Wetter : Regen in Sicht, aber nur als Lotterie

In dieser Woche kommt etwas mehr Bewegung in die Wetterküche. Das flache Tief über Frankreich und den Britischen Inseln breitet seinen Einfluss auf größere Teile Mitteleuropas aus. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Trockenheit im Zweibrücker Land zu Ende geht.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 14 bis 17, Dienstag 13 bis 16, Mittwoch 15 bis 18, Donnerstag 14 bis 17. Höchsttemperatur in Grad: Montag 26 bis 29, Dienstag 30 bis 33, Mi 26-29, Do 21-24. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Mo 25-35, Di 0-10, Mi/Do 65-75. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Mo 0-3, Di 0, Mi/Do 2-8. Sonnenscheindauer in Stunden: Mo 7-8, Di 11-12, Mi 6-7, Do 3-4. Windrichtung und -stärke: Mo Südwest 4, Di/Mi variabel 3-4, Do variabel 3.