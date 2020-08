Sommer-Bilanz in Rheinland-Pfalz und Saarland : Zweitwärmster August seit Messbeginn in unserer Region

Zu warm, zu trocken: So war (statistisch betrachtet) der Sommer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Foto: dpa/Sina Schuldt

Offenbach Der Sommer 2020 war in unserer Region zu warm und zu trocken. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lag das Temperaturmittel in Rheinland-Pfalz bei 18,6 Grad Celsius und damit 2,3 Grad über dem Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990. Gegenüber der wärmeren Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die positive Abweichung etwa 1,3 Grad Celsius.

Die Sonne schien 653 Stunden, ein Plus von 58 Stunden. Dabei fielen mit 150 Litern pro Quadratmeter 68 Liter weniger Regen als im langjährigen Mittel. Die deutschlandweit höchste Temperatur des Jahres wurde am 9. August mit 38,6 Grad Celsius in Trier-Petrisberg gemessen. Für den gesamten August lag das Temperatur-Mittel in Rheinland-Pfalz bei 20,5 Grad Celsius, nach 2003 war das laut DWD damit der zweitwärmste Wert seit Aufzeichnungsbeginn.