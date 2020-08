Corona in der Südwestpfalz : Neue Corona-Fälle in Zweibrücken und Waldfischbach

Foto: dpa/Ricardo Rubio

Urlaubsheimkehrer hatten neben neuen Erfahrungen und neuen Erinnerungen auch Corona-Viren im Gepäck.

Südwestpfalz (red) Stand Montagmittag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts zwei weitere Corona-Fälle bestätigt. In Zweibrücken handelt es sich laut Kreisgesundheitsamt um einen Reiserückkehrer aus Großbritannien. In Waldfischbach-Burgalben betrifft es einen Reiserückkehrer aus Ägypten. Beide befinden sich in häuslicher Isolation. Die Ermittlung der Kontaktpersonen ist noch nicht abgeschlossen.

Im Zusammenhang mit den Fällen an den beiden Schulen wurden aus den infrage kommenden Personen die besonders engen Kontakt hatten, als Kontaktperson 1 identifiziert. An der Realschule plus Kirchberg sind dies zwei Lehrkräfte und 15 SchülerInnen. In den Klassen der BBS Pirmasens sind acht Lehrkräfte und 28 SchülerInnen als Kontaktperson 1 in Quarantäne. Ihre Tests in der Infektambulanz werden am Dienstag alle durchgeführt sein. Für alle übrigen Schüler an den beiden Schulen läuft der Unterricht regulär weiter, da alle notwendigen Hygienevorkehrungen getroffen wurden.

Aktuell sind elf Fälle aktiv. Drei in Pirmasens, zwei in Zweibrücken, je einer in der Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben sowie vier in der Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland. Insgesamt wurden bis heute 231 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Von den an Covid-19 Erkrankten sind 217 genesen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 231 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (41), Zweibrücken (50/1 neu), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (43), Verbandsgemeinde Hauenstein (10), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (9), die Verbandsgemeinde Rodalben (7), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (35), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (15/1) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (20). Ein Fall außerhalb des Zuständigkeitsbereiches wird in der kumulierten Fallzahl mitgeführt. Die ermittelbaren Kontaktpersonen werden über die Infektion informiert. Nach der Begleitung durch das Gesundheitsamt konnten 573 ihre Quarantäne als genesen abschließen.