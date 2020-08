Ortsgemeinderat : Großbaustelle im Ort

Derzeit Großbaustelle: das Dorfgemeinschaftshaus in Kleinsteinhausen. Foto: Norbert Schwarz

Kleinsteinhausen In Kleinsteinhausen wird derzeit das Dorfgemeinschaftshaus saniert.

(cos) Für mehr als 400 000 Euro wird das Dorfgemeinschaftshaus in Kleinsteinhausen saniert. Eine Riesenherausforderung für Ortsgemeinde und verantwortlichen Planer, den Stadtplaner und Architekten Jürgen Wolf aus Kaiserslautern. Eifrig am Werkeln sind im Augenblick die Steinmetzgesellen des Fachunternehmens Markus Glöckner aus Neunkirchen-Hangard. Für rund 100 000 Euro bringen sie alte Fenstergewände, Gesimse und auch die steinernen Umlaufsteine bei der Dachtraufe in Ordnung. Den hölzernen Glockenstuhl, Ausgangspunkt für die Sanierungsarbeiten, hat Holzbau-Peifer aus Wallhalben inzwischen demontiert.