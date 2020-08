Höhere Strafen bei mangelndem Corona-Schutz ab sofort in Rheinland-Pfalz : Bußgeld bei Verstößen gegen Corona-Regeln wird teurer

Höhere Strafen bei mangelndem Corona-Schutz ab sofort in Rheinland-Pfalz

Wer gegen Vorschriften zur Mund-Nasen-Bedeckung verstößt, muss nun 50 statt wie bisher in Rheinland-Pfalz 10 Euro Bußgeld zahlen. Foto: dpa/Axel Heimken

Mainz In manchen Fällen werden vierstellige Euro-Summen fällig.

Bei der Missachtung von Corona-Regeln sind in Rheinland-Pfalz höhere Bußgelder fällig. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss beispielsweise nun 50 Euro bezahlen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mit. Zuvor galt die Empfehlung von zehn Euro.