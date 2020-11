CDU Contwig : Auch neuer Vorstand ist für Brinette

Contwig Das Votum der CDU-Mitglieder für die Contwiger Bürgermeister-Kandidatin der soll im Dezember nachgeholt werden.

Konstituierende Sitzung war jetzt bei den Mitgliedern des frisch gewählten CDU-Vorstandes Contwig (wir berichteten) am Samstag im Stambacher Sportheim angesagt. Dabei wurde die neue Ortsverbands-Chefin Nadine Brinette ein weiteres Mal als Kandidatin für das Ehrenamt der Ortsbürgermeisterin nominiert. Wie schon der alte Vorstand, so sprachen sich auch sämtliche Mitglieder des neuen Vorstandes einstimmig dafür aus, dass die 32-jährige Nadine Brinette als einzige Kandidatin der Mitgliederversammlung bei der noch ausstehenden Wahl vorgeschlagen wird.

Wie sie sich die Arbeit an der Basis der CDU in Contwig und Stambach künftig vorstellte, machte Nadine Brinette im Gespräch klar: „Es ist uns gelungen, eine breite Fächerung für die Mitarbeit in der Vorstandschaft zu bekommen. Erfahrene Kommunalpolitiker, solche die in Contwig schon viel ehrenamtlich bewegt haben, wie Alfred Sefrin oder Walter Hüther, dessen Vater jahrzehntelang selbst Ortsbürgermeister gewesen ist, wollen wieder im Ortsverband aktiv mitarbeiten“, stellt Nadine Brinette zufrieden fest und sieht auch in der Altersstruktur ein gutes Team um sich geschart.