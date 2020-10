Neue Vorsitzende der CDU Contwig : Nadine Brinette ist bereit zur Bürgermeisterwahl-Kandidatur

Contwig CDU Contwig hat die 32-Jährige einstimmig als neue Vorsitzende gewählt. 2021 könnte sie gegen David Betz (SPD) um die Bärmann-Nachfolge antreten.

Mit der 32-jährigen Nadine Brinette hat der CDU-Ortsverband Contwig erstmals eine Frau als Vorsitzende. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung ist sie jetzt einstimmig von 33 stimmberechtigten Mitgliedern als Nachfolgerin von Stefan Fercher gewählt worden. Dieser legte das übernommene Parteiamt aus persönlichen Gründen nieder. Der Spagat zwischen selbständigem Handwerker und erfolgreicher Kommunalpartei für die Christdemokraten an der Basis in der größten Ortschaft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land lasse sich nicht mehr hinbekommen, erläuterte Fercher, der sich aber als Vertrauensmann für Mitgliederwerbung weiter parteilich für die CDU einbringt.

„Könnten sie sich auch vorstellen als erste Frau für das Ehrenamt des Ortsbürgermeisters zu kandidiere?“ Die 32-Jährige scheint die Frage des Merkur-Mitarbeiters nach der Neuausrichtung beim CDU-Ortsverband Contwig erahnt zu haben. Das sprudelnde Gespräche von eben ebbt abrupt ab, statt bis dahin strahlendem Lächeln kommt Ernst ins Antlitz der Leiterin des örtlichen Speditionsunternehmens Sefrin & Sohn, welches von Opa Eugen Sefrin, den Contwigern besser bekannt unter dem Pseudonym „Milch Eichän“, das sie jetzt zusammen mit ihrem Ehemann Richard Brinette führt. „Vorstellen – ja, es wurden auch schon entsprechende Gespräche mit mir von der bisherigen Vorstandschaft des Ortsverbandes geführt. Dennoch, die Entscheidung werden wiederum die Mitglieder haben. Es stehen weitere Gespräche an, deshalb muss man abwarten, bis es soweit ist.“

Der bisherige Ortsbürgermeister Karlheinz Bärmann (CDU) legt das Ehrenamt in der schwarzen Hochburg Contwig Ende März aus Altersgründen nieder. Für die SPD hat bereits David Betz (SPD) seine Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur erklärt (wir berichteten).

Brinette kündigte eine erneute Zusammenkunft der Mitglieder bereits für den kommenden Monat an. Für die neue CDU-Vorsitzende war es aber vor allem wichtig, dass ihr jetzt bei der Kandidatur zur örtlichen Parteispitze bei den Christdemokraten der Rücken gestärkt wurde. „Stefan Fercher hat mich als bisheriger Vorsitzender selbst vorgeschlagen, unser Ortsverband hat bei der gesamten Versammlung ein geschlossenes Bild abgegeben und für mich war es auch ein gutes Zeichen, dass mir Karlheinz Bärmann als Ortsbürgermeister bei der Wahl zur Seite stand.“

Nadine Brinette studierte an der Uni Trier Erziehungswissenschaften. Bei einem Jugendamt sich mal um junge Menschen zu kümmern war das Ziel. Doch als es um die Nachfolge für das bekannte Speditionsunternehmen in Contwig ging, brachte sie sich zusammen mit Ehemann Richard dann doch im elterlichen Unternehmen ein. Für andere da zu sein, sich einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen, das scheint ihr im Blut zu liegen, konnte Nadine Brinette als Mutter (des neunjährigen Leo und der um zwei Jahre jüngeren Tochter Marlene) unlängst sehr nachhaltig beweisen, als es um die Rechte der Grundschüler bei der Pestalozzischule wegen des Schimmelbefalls ging. „Vordergründig als Mutter, aber ich habe schnell gemerkt, dass das allein nicht ausreicht um was zu bewegen. Unser CDU-Ortsverband hat allein schon mit der bewiesenen Geschlossenheit klar gemacht, dass wir alles daransetzen werden, um die kontinuierliche Fortsetzung der erfolgreicher Arbeit für unsere Bürger von Contwig auch künftig fortzusetzen.“