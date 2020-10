So wird unser Wetter : Der Herbst zeigt sich meist nochmal mild

Foto: SZ/Robby Lorenz

Wettervorhersage für die Region Zweibrücken und Umgebung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Agne

Das kräftige Tief über dem Nordatlantik schickt uns zunächst noch einige Schlechtwettergebiete. Hinter einer Warmfront, die uns auf Freitag überquert, setzt sich am Wochenende von Süden her Hochdruckeinfluss durch. Mit sonniger Unterstützung können die Temperaturen im Zweibrücker Land wieder in den sehr milden Herbstbereich klettern.

Donnerstag: Heute halten sich mit Ausnahme weniger Auflockerungen kompakte Wolken aus denen zunächst Regen oder Sprühregen fällt. Am Nachmittag gibt es längere trockene Phasen und nur noch örtlich leichtere Schauer. Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit. In der Nacht auf Freitag kann es wieder etwas regnen oder nieseln.

Freitag: Die Wolkendecke bleibt zunächst dicht, Regen fällt aber kaum noch. Im Tagesverlauf hellt sich der Himmel stellenweise etwas auf und die Sonne schickt uns vor ihrem Untergang noch einige schüchterne Strahlen. Dabei wird es etwas milder. In der Nacht auf Samstag bildet sich bei aufklarendem Himmel stellenweise Nebel.

Samstag: Nach örtlicher Nebelauflösung scheint die Sonne heute für längere Zeit von einem meist nur leicht bewölkten Himmel. Dadurch kann sich die Luft noch etwas erwärmen.

Sonntag: Der Tag startet mit Ausnahme einiger Nebelfelder noch recht freundlich. Bei auffrischendem Südwestwind werden die Wolkenschleier im Tagesverlauf aber wieder dichter, Regen fällt jedoch nicht. Die Temperaturen bleiben im milden Herbstbereich.

Weiterer Trend: Zu Wochenbeginn erreicht uns nochmals ein Warmluftschub, sonst ändert sich nicht viel. Am Dienstag kann es im Tagesverlauf etwas regnen, anschließend gehen die Temperaturen zurück. Am Mittwoch lässt sich voraussichtlich wieder die Sonne blicken, aber die Luft kühlt weiter ab. Auf Donnerstag droht bei längerem Sternenhimmel die Gefahr von leichtem Bodenfrost.