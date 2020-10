Karin Reinshagen wurde in den VTC-Vorstand gewählt : Die Contwiger stehen zu ihrer VT

Karin Reinshagen wurde in den VTC-Vorstand gewählt

Contwig Die Vereinigte Turnerschaft Contwig wählt in ihrer über 130-jährigen Geschichte mit Karin Reinshagen zum ersten Mal eine Frau in die Vereinsspitze. Austritte musste der Verein keine verkraften.

(red) In einer sehr gut besuchten Generalversammlung der Vereinigten Turnerschaft (VT) Contwig wählten die Mitglieder zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mit Karin Reinshagen eine Frau einstimmig in den dreiköpfigen, gleichberechtigten Vorstand. Sie wird sich im Wesentlichen um das Herzstück des Vereins, nämlich den Sportbetrieb, als zweite Vorsitzende kümmern. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer bisherigen Funktion als Oberturnwartin bringt sie dafür hervorragende Kompetenzen mit, ist man sich bei der VTC sicher.