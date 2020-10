Ortsgemeindrat Großbundenbach : Drohendes Aus der „Kindergarten-Ehe“ sorgt für Enttäuschung

Großbundenbach Großbundenbacher Rat tagt coronabedingt unter freiem Himmel. Ortsbürgermeister Dieter Glahn bedauert Überlegungen Kleinbundenbachs.

Fast wichtiger als die Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes, Beratung des Haushalts 2020/2021 und der Beschluss zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle beim ehemaligen Milchhäuschen war die Erklärung von Ortsbürgermeister Glahn aus aktuellem Anlass, sprich der Trennung in Sachen Kindertagesstätte Bundenbach mit Sitz in Großbundenbach. „Ja, wir sind enttäuscht, wir nehmen das, was die Kollegen aus Kleinbundenbach jetzt beschlossen haben so zur Kenntnis.“ Natürlichmüsse man die Haltung des Ortsgemeinderates von Kleinbundenbach akzeptieren. Nun müsse abgewartet wrden. „Sollte es zur Trennung kommen, bleibt bei uns die Enttäuschung zurück. Der Ball liegt jetzt in Kleinbundenbach“, sagte Glahn.