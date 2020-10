Drachen-Wettbewerb der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land : 53 Kinder haben Drachen gebastelt

Zweibrücke Wenn die Corona-Lage es zulässt, folgt im November in Zweibrücken-Land ein Drachenfest mit Preisverleihung.

Herbstzeit – Drachenzeit. Erstmals gab es in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land für die jüngsten Bürger einen Drachenwettbewerb. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard gab dazu in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein „Kultur in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land“ den Anstoß. Mit einem größeren Erfolg als erwartet: 53 Kinder aus beiden Altersgruppen schickten Bilder ihrer bunten Luftsegler Marke Eigenbau für die Herbstzeit.

Im Ratssaal des Verwaltungsgebäudes ist das Tischgeviert mit Abbildungen der geschaffenen Werke regelrecht gepflastert. Schön getrennt nach den drei Wettbewerbskategorien. Ausgelobt sind die schönsten Drachen, für die es jeweils Preise gibt. Die Flugtauglichkeit der bunten Luftsegler war keine Wettbewerbsvoraussetzung. Doch viele Teilnehmer versichern, dass ihre Drachen beim Drachenfest mit Preisverleihung am dritten Novemberwochenende fliegen können. Details dafür werden noch erarbeitet. Die Fest-Details werden noch erarbeitet. Björn Bernhard: „Das muss ja alles coronabedingt verlaufen, wir müssen das in Gruppen über die Bühne bringen und sind dazu am Tüfteln.“ Die Preise in den drei Gruppen sind dann gestaffelt. In der Teilnehmergruppe bis Siebenjährige nahmen neun Kinder teil. 44 sind es in der zweiten Gruppen gewesen, in welcher die acht- bis 14-jährigen Teilnehmer ihrer Bastelfantasie freien Lauf lassen konnten. Preise wird es zudem für die Gruppenarbeiten geben, eine Anerkennung für alle Teilnehmer.