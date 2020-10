Ortsgemeinderat : Wiesbach saniert Schulstraße

Die Schulstraße in Wiesbach. Foto: Norbert Schwarz

Wiesbach Wegen der Kostenaufteilung zwischen Gemeinde und Grunstückseigentümern gab es Unmut in der Sitzung.

Das erste Ausbauprogramm zu den Dorfstraßen des Ortes steht. Was sich aus zahlreichen Ratsdiskussionen und Vorgesprächen mit Anliegern bereits abzeichnete soll kommendes Jahr starten: Die vor allem von Schulbussen viel befahrene Schulstraße wird ausgebaut. Rund 893 000 Euro soll die Straßenerneuerung kosten. Es ist das erste Ausbauprojekt, das über den wiederkehrenden Straßenbeitrag finanziert wird. Mit 57 Cent je Quadratmeter Beitragsfläche sind alle Grundstückseigentümer des Ortes dabei. Unmut kam bei der jüngsten Sitzung des Wiesbacher Ortsgemeinderates aus den Reihen der Zuhörer wegen des in der Satzung festgelegten Gemeindeanteils.

„Wer hat denn die Straße kaputt gefahren? Wenn die Schulbusse an meinem Haus vorbeirollen, wackelt das Bett. Dazu ein Schildbürgerstreich vor Jahren, welcher heute noch am Fahrbahnbelag erkennbar ist. Die fertige Straße wird wieder aufgebrochen, weil später die Werke doch eine neue Wasserleitung verlegen. Diesen Pfusch sollen wir jetzt bezahlen?“ Anlieger Andreas P. aus der Schulstraße machte seinem Ärger Luft.

Ortsbürgermeister Klaus Buchmann und Ratsmitglieder zeigten dafür Verständnis. Weil nach den Vorschriften der Gemeindeordnung unbedingt notwendig, durften die zahlreichen Zuhörer bei der letzten Sitzung, die coronabedingt im katholischen Pfarrheim stattfand, das Wort ergreifen. Alois R., Anlieger im vorderen Teil der Schulstraße, haderte lautstark mit der Absicht des Gremiums, den Gemeindeanteil in der noch nicht beschlossenen Satzung auf 35 Prozent festzulegen. „Bei den Informationsveranstaltungen zur Einführung des wiederkehrenden Beitrags für den Straßenausbau ist klipp und klar von 50 zu 50 die Rede gewesen. Jetzt kommt ihr mit 35:65, das geht klar zu Lasten der Anlieger. Dann lassen wir die Straße, wie sie ist!“

Ratsmitglied Werner Wagner widersprach allerdings dieser Feststellung prompt und ebenso energisch. „Nein, wir haben niemals eine Kostenteilung ins Feld geführt. Überlegungen für 40:60 ja, aber nicht 50:50.“ Warum es bei der Überlegung, einen höheren Gemeindeanteil in der Satzung festzulegen, bleiben sollte, erklärte Wagner mit den Folgen bei einem solchen Satzungsbeschluss. „Den bekommen wir beanstandet, notfalls müssten wir vor dem Verwaltungsgericht klagen. Das kostet Zeit, es gehen keine Bescheide raus weil die Rechtsgrundlage fehlt und dann kommen wieder Kostenteuerungen im Bauhandwerk, die diese fünf Prozent mehr aufzehren. Am Schluss sind wir dort, was wir jetzt vorschlagen, nämlich den Gemeindeanteil mit 35 Prozent festzulegen.“