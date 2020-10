Kerwerede in Käshofen: Von Terrorzellen und Hundekot : Eine Kerwerede im Doppelpack

Käshofen Warum Geheimdienstler jetzt in Käshofen ermitteln – das und noch viel mehr erfuhr das Kerwevolk in einer vergnüglichen Rede. Die gab es gleich doppelt.

Schon immer ging von der Käshofer Kerwe eine ganz besondere Ausstrahlung aus, trotz Corona war das auch in diesem Jahr wieder der Fall. Damit es keinen Konflikt mit dem Gesetz gibt, wurde am Sonntagnachmittag die Kerwerede gleich zweimal auf dem Dorfplatz gehalten und rund 170 Zuhörer in der Summe lauschten bei den Terminen mit großem Interesse dem, was Maren Kopp und Anna Hüther als pfiffige und zudem noch gutaussehende Kerwerednerinnen zu sagen hatten.