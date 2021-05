Tritt Gegner Budenheim an? : Aufstieg in Liga drei auf der Platte statt am grünen Tisch

Die Handballer des TV Homburg bereiten sich seit Wochen auf die Relegationsspie le vor, mit denen der Aufsteiger ermittelt werden soll. Gegner Budenheim tut das nicht – obwohl er es mittlerweile könnte. Das stößt den Homburgern sauer auf. Foto: Markus Hagen

Homburg/Budenheim/Zweibrücken Homburg oder Budenheim? Die Frage, wer in die 3. Handball-Liga aufsteigt, wird in zwei Spielen beantwortet. Unterdessen sagen die Damen des SV 64 ihre Teilnahme ab.

Von Moritz Scheidel und Markus Hagen

Aufatmen beim Handball-Oberligisten TV Homburg. Der anvisierte Aufstieg in die Dritte Handball-Bundesliga wird nicht am grünen Tisch entschieden, sondern wie vorgesehen durch zwei Aufstiegsspiele zwischen dem TV Homburg und den Sportfreunden Budenheim. Dies hat am Freitagabend, auf Anordnung des Deutschen Handball-Bundes, der Oberliga-Ausschuss bekanntgegeben. Jörg Ecker, Abteilungsleiter Handball beim TV Homburg, sagte gegenüber dem Merkur: „Der Deutsche Handballbund hatte inzwischen alle Teilnehmer zur Aufstiegsrunde in die Dritte Bundesliga zu Profivereinen erklärt und damit die Entscheidung selbst in die Hand genommen, nun die Aufsteiger sportlich zu ermitteln.“

Weil den Sportfreunden Budenheim lange Zeit keine Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung standen, wurden die beiden anberaumten Spiele um 14 Tage auf den 25. Juni mit dem Hinspiel in Budenheim und 27. Juni mit dem Rückspiel im Erbacher Sportzentrum verschoben.

Lange Zeit hatten die Budenheimer geweigert, zu diesen Aufstiegsspielen anzutreten. Zum einen deshalb, weil ihnen wegen der Coron-Pandmie keine Halle für das Training zur Verfügung stand. Zum anderen, da viele Spieler, so die Auskunft des Vereins, bereits in Urlaub verreist seien und deshalb nicht mehr für Training und Spielbetrieb zur Verfügung stünden.

Budenheim berief sich auf eine Setzliste - in der die Sportfreunde weit über dem TVH. Der Grund: Budenheim spielt schon lange in der RPS Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar; Homburg stieg erst in der vergangenen Saison in diese Spielklasse auf. Doch „die Setzliste und erst Recht eine Auslosung stand außer Frage, weil dies auch die Spielordnung nicht ermöglicht“, erklärte Ecker.

Heißt auch: Es wird gespielt werden, weshalb Budenheim nun schnellstens das Training aufnehmen muss, um überhaupt bei den beiden Spielen gegen den TV Homburg eine Chance zu haben. „Ich gehe nun davon aus, dass die Budenheimer ins Training starten, zumal sie sogar eine Halle vor Ort haben, die sie als anerkannter Profiverein nutzen dürfen.“

Dies gilt auch für den TV Homburg, der seit März mit einer Ausnahmegenehmigung im Erbacher Sportzentrum, in Wellesweiler sowie in St. Wendel dreimal die Woche unter strengsten Hygiene- und Corona-Maßnahmen trainieren darf. Ecker: „Wir haben schon einen Trainingsvorteil, weil wir nach der langen Pause länger dabei sind. Allerdings fehlen uns die möglichen Spielpartner für Testspiele.“ Nur Teams aus der dritten Bundesliga kämen dafür aktuell in Frage. Etwa der SV 64 Zweibrücken oder die HG Saarlouis in Frage, die aber am Wochenende ihre letzten Pokalqualifikationsspiele bestritten und damit die Saison beendeten (zum packenden Pokalfinale siehe Seite 22).

Jörg Ecker, Trainer Mirko Schwarz und die Spieler des TV Homburg freuen sich, dass die Entscheidung um den Aufstieg zur Dritten Bundesliga, nicht am Grünen Tisch, sondern auf dem Spielfeld fallen wird. „Ich gehe davon aus, dass Budenheim zu den beiden Spielen antreten wird“, sagt Ecker. Falls die Sportfreunde nicht ins Training starten und damit auf die Aufstiegsspiele verzichten sollten, würde der TVH aufsteigen. Und das, ohne ein einziges Spiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bestritten zu haben.

Anders als der TVH haben die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken ihre Teilnahme an der Relegationsrunde um den Aufstieg in Liga drei zurückgenommen. „Die Prämisse für uns war, dass wir bis zum 17. Mai in der Halle mit Vollkontakt trainieren dürfen. Die Stadt Zweibrücken hat nun aber entschieden, dass das in den nächsten Wochen noch nicht gehen wird. Wir könnten erst Mitte Juni etwa mit Vollkontakt in der Halle trainieren – und das ist für uns einfach zu spät“, begründet Trainer Rüdiger Lydorf die Absage. „Wir haben fast ein ganzes Jahr kein Handball gespielt – und sollen nun innerhalb von drei Wochen eine Mannschaft für eine Qualifikation fit machen? Unter diesen Bedingungen ergibt das für uns einfach keinen Sinn. Es wäre absolut utopisch gewesen“ Am 16. Mai zogen die Verantwortlichen deshalb die Meldung für die Teilnahme an der Qualifikation fristgerecht zurück. Bislang war nur bekanntgewesen, dass Lydorf und sein Team ihre Meldung zurückziehen werden, sollte die Entscheidung am Grünen Tisch entschieden werden.